В школе Петербурга учительница ударила мальчика учебником и попала в больницу

В школе в Санкт-Петербурге учительница ударила ребенка по голове учебником. Одноклассники утверждают, что это вышло случайно. После этого педагогу потребовалась госпитализация.

Инцидент произошел в 111-й школе Калининского района с углубленным изучением немецкого языка. Как рассказали РИА «Новости» в районной администрации, учительница ударила 13-летнего мальчика учебником по голове. Ребенок продолжил учиться и только после уроков обратился к медикам. Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму.

Другие школьники сообщили, что это был ненамеренный удар. Педагог резко повернулась и случайно задела ученика. Отмечается, что претензий к школе и учительнице родители не имеют.

Тем временем, самой преподавательнице понадобилась помощь медиков. Женщина попала в больницу с кровотечением, ее прооперировали. Руководство школы дожидается выздоровления учительницы, а затем будет решать вопрос о дисциплинарном взыскании.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 19.09.18

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