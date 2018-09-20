Финские власти заявили о нарушении границы российским судном

Министерство обороны Финляндии утверждает, что учебное парусное судно из России незаконно пересекло морскую границу. Расследованием инцидента занялась пограничная служба.

Нарушение произошло утром 20 сентября, передает Yle. По данным финских военных, шхуна пересекла границу и пробыла в иностранных водах около 20 минут, двигаясь на юго-восток.

В настоящее время пограничная служба Финляндии выясняет причины произошедшего. Со стороны России комментариев не поступало.

Отмечается, что в 2018 году это первое подобное нарушение. В прошлом году было зафиксировано три пересечения границы по воздуху и два по воде.

Хельсинки, Служба информации РИА «Новый День»

Хельсинки. Другие новости 20.09.18

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