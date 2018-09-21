Серийного маньяка поймали в Карелии: он убил двух девушек, еще одна спаслась (ВИДЕО)

В Петрозаводске по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве двух девушек, совершенных с интервалом в сутки. Им оказался 28-летний ранее судимый местный житель. Его жертвами стали 20-летняя студентка и 27-летняя офис-менеджер.

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, вечером 19 сентября подозреваемый напал с ножом на студентку у общежития. На следующий день он набросился на офисную работницу в центре Петрозаводска. От полученных ранений обе девушки скончались.

Следователи допрашивают подозреваемого, скриншот видео СКР

Сыщики быстро вычислили маньяка благодаря записям с камер видеонаблюдения и другим уликам – оперативники нашли выброшенный нож, которым убийца резал своих жертв. Подозреваемого задержали вечером 20 сентября на территории одного из гаражных кооперативов Петрозаводска. Он уже допрошен.

Следственный комитет сегодня опубликовал видео допроса задержанного

В отношении задержанного назначена психолого-психиатрическая экспертиза. О мотивах преступлений пока не сообщается.

По некоторым данным, подозреваемый два года назад вышел из колонии, нигде не работал.

Стоит отметить, что на прошлой неделе подозреваемый напал еще на одну девушку, но ей удалось выжить. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в следственных органах. В соцсетях сообщается, что очередной жертвой петрозаводца едва не стала его девушка, сейчас она находится в больнице.

Петрозаводск, служба информации РИА «Новый День»

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