Под Мурманском возбудили уголовное дело после отравления школьников крысиным ядом

В Мурманской области дети отравились ядом от грызунов. По словам самих ребят, они нашли свертки с веществом на территории школы. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранителям об инциденте сообщила фельдшер школы поселка Ревда Ловозерского района, сообщает пресс-служба областного управления СКР. 11 сентября третьеклассники нашли бумажные свертки с ядоприманкой. Дети открыли пакетики и попробовали содержимое на вкус, часть отравы они принесли домой.

После этого медицинская помощь понадобилась семерым школьникам. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающей требованиям безопасности).

Следователи установили, что компания, которая оказывала услуги по дератизации, нарушила санитарно-эпидимиологические требования. Яд был размещен в помещении школы в бумажных пакетах без маркировки.

Мурманск, Служба информации РИА «Новый День»

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