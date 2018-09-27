В Петербурге на оборонном заводе прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге на оборонном заводе «Кулон» прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, неизвестный предмет взорвался в помещении слесарной мастерской на улице Профессора Качалова, 3, литера У. Взрывоопасный объект находился в металлическом шкафу, где хранились личные вещи одного из сотрудников.

В момент взрыва в комнате находились четыре человека. Они были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Погибших нет.

В МЧС уточнили, что взрыв не стал причиной каких-либо существенных разрушений. «Прибывшие на место инцидента подразделения МЧС не обнаружили следов горения или повреждения», – сказали в ведомстве.

По словам очевидцев, один из сотрудников завода принес на работу взрыватель от артиллерийского снаряда времен ВОВ, вместе с коллегами он попытался его разобрать, в этот момент и прогремел взрыв.

На заводе «Кулон» изготавливаются электронные компоненты специального и общего назначения, а именно, конденсаторы, фильтры и прочее. Предприятие является крупнейшим российским разработчиком и производителем электроники.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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