В Санкт-Петербурге пьяный отец зарубил топором малолетнего сына

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве собственного сына. Отец расправился с 11-летним ребенком с помощью топора.

По данным следствия, трагедия произошла 2 октября. «43-лений мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов по Нарвскому проспекту, по неустановленным, в настоящее время, мотивам совершил убийство своего 11- летнего сына, нанеся ему множественные удары топором по голове», – сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Убийцу задержали. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии).

Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается. Это дело находится на контроле руководства Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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