В Санкт-Петербурге прогремел взрыв, серьезно ранен мужчина

Сотни человек эвакуированы из здания Росморпорта в Санкт-Петербурге после взрыва в одном из помещений. В результате происшествия серьезно пострадал один человек.

Инцидент произошел около 09:00 в здании Северо-Западного филиала Росморпорта по адресу Межевой переулок, 5. Один из сотрудников открыл неизвестную коробку (по другим данным – деревянный ящик) в кабинете на третьем этаже, после чего прогремел взрыв. Мужчина получил серьезную травму ноги и был госпитализирован в тяжелом состоянии, передает «Фонтанка». По некоторым сведениям, ему оторвало ногу, но эта информация не подтверждена.

Взрыв в здании Росморпорта

Источник ТАСС позже сообщил, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с сигнальной ракетой. Сотрудник открыл ящик, где хранились инструменты, и случайно потянул шнур сигнальной ракеты.

Из здания эвакуированы почти 400 человек. На месте работают сотрудники экстренных служб, полиции и ФСБ. Стоит отметить, что территория Росморпорта является режимным объектом.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 03.10.18

Путин сменил главу Санкт-Петербурга. / Взрослого и ребенка заподозрили в каннибализме в Ленобласти: убили парня, расчленили и съели. / Как голосовали сенаторы по пенсионной реформе. СПИСОК. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»