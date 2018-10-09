В Петербурге и Петрозаводске ФСБ задержала изготовителей бомб и оружия

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге и Петрозаводске трех преступников, у которых обнаружили 36 самодельных бомб, а также оружие. Злоумышленники помещены под стражу, сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к изготовлению и сбыту самодельных взрывных устройств (СВУ), огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Северо-Западного федерального округа», – говорится в сообщении.

По данным фактам возбужден ряд уголовных дел по статье «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Силовики изъяли 36 СВУ, более 1300 граммов взрывчатого вещества и его компонентов, 19 единиц огнестрельного оружия (пистолеты ПМ, «Люгер» и др., винтовка Мосина, различные обрезы ружей), 1400 различных патронов, 2 гранаты, более 100 основные частей оружия, а также инструменты для его ремонта и изготовления. Проводится исследование изъятого, говорится в сообщении.

В итоге лаборатория и мастерская по переработке, ремонту, изготовлению оружия и СВУ были закрыты. «Проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению возможной причастности членов преступленной группы к совершению иных преступлений с использованием оружия и СВУ», – добавили в сообщении.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 08.10.18

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