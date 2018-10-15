В Санкт-Петербурге неизвестные обстреляли два трамвая с пассажирами

В Санкт-Петербурге неизвестные открыли огонь по двум трамваям. В результате в транспорте были выбиты стекла. Одна пассажирка порезалась осколками.

По данным полиции, нападение на трамвай было совершено во Фрунзенском районе города. Трамвай двигался по маршруту, в этот момент неизвестные на автомобиле открыли огонь. Одна из пассажирок получила ранения осколками от разбитого стекла. Ей потребовалась медицинская помощь.

Позже очевидцы рассказали, что нападению подвергся еще один трамвай на улице Белы Куна. По неподтвержденной информации, стреляли двое молодых людей из пневматического ружья. В полиции пока нет данных о типе примененного оружия.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личности людей, совершивших нападение.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 12.10.18

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