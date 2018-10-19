Пьяный житель Петербурга стрелял из ружья по прохожим

В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу по прохожим. Стрелка удалось задержать. По предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел в Приморском районе северной столицы. Как рассказали в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сообщение о стрельбе поступило утром. Очевидцы заявили, что слышны выстрелы у дома № 32 на 1-й Утиной улице.

На месте выяснилось, что мужчина с балкона стреляет из охотничьего ружья. Полицейские проникли в квартиру и смогли обезоружить преступника. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавших в результате беспорядочной стрельбы нет. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы, проводится проверка.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 19.10.18

Спонтанные покупки под настроение: «грешит» каждый четвертый. / Скандальный журналист Денис Коротков попал в поле зрения Следственного комитета. / Накопительные пенсии заморозят еще раз. Госдума поддержала идею правительства. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»