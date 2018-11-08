Под Архангельском совершил жесткую посадку АН-2 с 11 пассажирами

В Архангельской области совершил жесткую посадку самолет АН-2. По предварительным данным, на его борту были 11 пассажиров, в том числе один ребенок. Серьезных травм никто не получил.

ЧП произошло в 50 километрах от Архангельска, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. Воздушное судно летело из Архангельска в Мезень. На борту находилось 11 пассажиров, в том числе один ребенок, а также два члена экипажа.

Глава агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров сообщил, что место посадки АН-2 определено, туда направлены спасатели на вертолетах, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В аэропорту «Васьково» дежурят две бригады скорой помощи. «По предварительной информации, людей, получивших в результате инцидента серьезные травмы, нет», – рассказал Александр Уваров.

Источник «Интерфакс» в экстренных службах уточнил, что несколько человек все же получили ранения, но никто не погиб, с ними есть связь. «Среди пассажиров есть медик, он оказывает помощь пострадавшим», – рассказал собеседник агентства.

Вероятно, причиной вынужденной посадки стало обледенение. «Во время полета командир доложил об обледенении и запросил возвращение на аэродром вылета. Затем связь с экипажем внезапно оборвалась», – сообщил источник.

Архангельск, Служба информации РИА «Новый День»

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