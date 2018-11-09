В Вологде возбудили дела о жестоком избиении малышей 2 лет и 7 месяцев

В Вологде задержана мать мальчиков 2 лет и 7 месяцев, у которых диагностированы тяжелые травмы. Как сообщили в пресс-службе СКР, у старшего ребенка обнаружилась травма бедренной кости, требующая его госпитализации, и при переводе мальчика в палату стационара врачи обследовали и 7-месячного ребенка, которого мать принесла с собой в больницу. У малыша была выявлена черепно-мозговая травма и переломы ребер, он также был госпитализирован.

Уголовное дело было возбуждено по статье «причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего» (п.«б» ч. 2 ст.111 УК РФ). В рамках первоначальных следственных действий был задержан 23-летний вологжанин. Он проживал совместно с 25-летней матерью пострадавших детей. Вечером 8 ноября следователи задержали мать травмированных детей. Кроме того, в отношении нее возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка, соединенном с жестоким обращением с ним (ст.156 УК РФ).

По версии следователей, женщина знала о травмах 7-месячного сына, но не сообщила о них в правоохранительные органы. Более того, она не обратилась своевременно к врачам за помощью для ребенка. Лишь позднее, благодаря инициативе медиков, заметивших у малыша следы побоев, мальчик был обследован и госпитализирован.

Одновременно следователи изучали условия жизни и воспитания детей, в том числе имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться законные интересы малолетних детей и имеются предпосылки к жестокому обращению с ними.

Установлено, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за умышленное совершение тяжкого преступления. На сегодняшний день он имеет не снятую и не погашенную судимость и по решению суда находится на испытательном сроке, как условно осужденный, официально не трудоустроен. С сентября 2018 года он проживал с матерью детей, с которой систематически конфликтовал. Исходя из телесных повреждений на теле мальчиков, следует вывод, что дети в семье подвергались систематическому насилию.

Вместе с тем, сотрудники органов системы профилактики социально-опасное положение малолетних детей не выявили, из семьи их не изъяли, что привело к совершению тяжкого преступления. В результате по факту допущенной халатности возбуждено дело по ч.2 ст.293 УК РФ. Уголовная ответственность грозит должностным лицам всех органов системы профилактики, в обязанности которых входит выявление и профилактика правонарушений в отношении несовершеннолетних.

В настоящее время следователями решается вопрос об избрании в отношении задержанных мужчины и женщины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Северо-Запад. Другие новости 08.11.18

Госдума добралась до закона Кобзона и Говорухина: они хотели поправить Налоговый кодекс. / Депутаты Госдумы заподозрили жен военнослужащих РФ в «сливе» секретной информации. / Госдума выступила против Путина: заморозила «президентское» повышение военных пенсий. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»