Крупный пожар в Петербурге: загорелся супермаркет «Лента»

Сегодня в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в супермаркете «Лента», расположенного на Набережной Обводного канала. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, огнем охвачено почти пять тысяч квадратных метров.

Сообщение о ЧП в Адмиралтейском районе поступило в 08:30 –загорелось одноэтажное здание гипермаркета. В 08:45 пожару был присвоен номер № 3. К 10:05 пожар, к ликвидации которого привлечены 12 единиц техники и 54 человека личного состава МЧСЮ, удалось локализовать, а его ранг был понижен до №2. Судя по сообщениям с места ЧП, частично обрушилась кровля здания.

В МЧС уточнили, что потребовалась эвакуация порядка 100 человек, однако в СМИ сообщается о 800 человек. При этом информация о пострадавших не поступала.

Пользователи в социальных сетях делятся кадрами с места ЧП.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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