Под Петербургом покупатель выстрелил из «Сайги» в продавца

Во Всеволожском районе Ленинградской области покупатель открыл огонь по продавцу, с которым у него завязалась ссора. Дебошира удалось задержать.

Инцидент произошел в Кудрово, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным от очевидцев, 32-летний мужчина зашел в помещение круглосуточного супермаркета, там у него возник конфликт с продавцом, после чего покупатель выстрелил в своего оппонента. Пострадавший был ранен в руку.

Как выяснилось, мужчина стрелял травматическим патроном из гладкоствольного карабина «Сайга». Злоумышленника задержали, он находится под подпиской о невыезде.

Продавцу оказали медицинскую помощь. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Он находится на амбулаторном лечении.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 12.11.18

Путин готов к капитуляции: Япония может получить не только Курилы, но и весь Дальний Восток. / Глава РАН о массовых сокращениях ученых: «Это маневр для выполнения указов президента». / В Петербурге нашли склад с просроченными лекарствами на 300 млн рублей, предназначенными для льготников. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»