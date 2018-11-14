В Петербурге застройщики ответят за хищение более 200 млн бюджетных рублей

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о хищении из бюджета более 200 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе СКР, в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) подозревают Леонида Цапа, Полину Арнаутову и Константина Козырева.

По версии следствия, с января 2010 года по октябрь 2012 года обвиняемые, находясь в Санкт-Петербурге, решили похитить средства из бюджета РФ. Для этого они заключили через подконтрольные им организации с государственными органами ряд контрактов на выполнение работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов в Петербурге, Мурманске и Сортавале.

В рамках этих контрактов они получили более 2,5 млрд бюджетных рублей. Однако работы в полном объеме выполнены не были, при этом более 200 млн рублей из полученной суммы злоумышленники направили по мнимым сделкам на расчетные счета фирм-однодневок. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 14.11.18

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