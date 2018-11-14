Следователи проверят информацию о празднике, где детей переодевали в зэков

В Мурманске в торговом центре прошло необычное праздничное мероприятия, во время которого детей наряжали в полицейских и заключенных. Произошедшим заинтересовались в Следственном комитете и прокуратуре.

Фотографии с праздника опубликовала пресс-служба городского управления МВД. В полиции сообщили, что мероприятие состоялось на территории одного из парков для семейного отдыха и развлечений. «Организаторы игры предложили детям и их родителям различные костюмы для возможности «примерить на себя» тот или иной образ», – говорится в сообщении.

Фото: СУ СКР по Мурманской области

Кроме того, в рамках игры в ТЦ пригласили для проведения профилактической беседы с ее участниками сотрудников органов внутренних дел, которые ответили на вопросы детей и родителей о работе правоохранителей.

На снимках с мероприятия дети были одеты в манишки с надписью «полиция», а также в тюремные робы. Именно этот факт стал поводом для проведения проверки, которую проводят прокуратура и областное управление СКР.

Мурманск, Служба информации РИА «Новый День»

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