В Петербурге на вечеринке восьмиклассник поджег сверстницу

В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка получила сильные ожоги во время вечеринки с друзьями. По ее словам, ее умышленно облил спиртом и поджег 15-летний подросток. Подозреваемого задержали.

Инцидент произошел 15 ноября. Учащийся 8-класса привел друзей в квартиру на проспекте Науки. На вечеринке было четыре человека – два мальчика и две девочки. В какой-то момент один из школьников посадил гостью на стул, который поставил на диван, облил ее спиртосодержащей жидкостью и поджег. Затем он сбежал.

Другие подростки отвели пострадавшую до станции скорой неотложной помощи. В результате школьница получила ожоги 30% тела.

Подростка, виновного в поджоге, задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения, сообщили в пресс-службе управления СКР по региону.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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