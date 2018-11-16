В Калининграде работодатель расстрелял сотрудника за требование зарплаты

Калининградские полицейские задержали директора предприятия, который из травматического пистолета несколько раз выстрелил в своего подчиненного. Оказалось, что причиной конфликта стало требование работника выдать ему зарплату.

Инцидент произошел 15 ноября, сообщает управление МВД по области. На месте происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину с ранениями от травматического оружия, его госпитализировали.

Правоохранители задержали 45-летнего генерального директора, который пояснил, что открыл стрельбу из травматического пистолета по своему подчиненному в ходе конфликта по причине невыплаты заработной платы. «Установлено, что ранее судимый работодатель произвел не менее четырех выстрелов в тело и голову потерпевшего», – сообщили полицейские.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

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