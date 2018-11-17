Сергей Семенов об искусственных островах в Петербурге: экологическое обоснование от надзорных ведомств специалисты уже получили

Петербург расширяется и привлекает жителей из других регионов. Центр города становится все более загруженным, а некоторые спальные районы уже выходят за пределы административных границ и, очевидно, останавливаться не намерены. В связи с этим предложений о создании намывных островов в акватории Финского залива появляется все больше.

Комментарий по поводу искусственно созданных частей суши дал директор по развитию крупного инжинирингового центра Петербурга «Морстройтехнология» Сергей Семенов. Именно он принимал участие в разработке проекта намывного острова в дельте Невы от компании «Зингер Девелопмент».

Сергей Семенов. Фото: morproekt.ru

Эксперт пояснил, что в российском законодательстве для искусственных участков есть определенная процедура документооборота. Для реализации проекта первоначально нужно создать специальный предпроектный документ- проект разрешения, который проходит проверку и одобрение в Федеральном агентстве по рыболовству, Росприроднадзоре и ряде местных органов.

«Пока мы выполнили проект разрешения на создание искусственного земельного участка. Следующий этап – проектирование. До стадии реализации проекта «Зингер Девелопмент» еще не дошел – на этапе проектирования выполняются более детальные расчеты и проект подлежит экспертизам. На стадии проекта разрешения экологические обоснования и их проверка надзорными ведомствами уже выполнены», – рассказал Сергей Cеменов.

Кроме требуемых необходимых расчетов, для доказательства жизнеспособности проекта руководство «Зингер Девелопмент» заказало дополнительное специальное исследование во Всероссийском научно-исследовательском институте гидротехники имени Б.Е. Веденеева, который считается одним из ведущих центров страны. Было выполнено математическое моделирование влияния острова на акваторию Финского залива. Специалисты института сделали вывод, что предпроект вполне безопасен с точки зрения экологического равновесия.

В случае наводнений остров практически не оказывает влияние на работу комплекса защитных сооружений и уровень воды. Влияние порядка 1,5 см максимально. Не вызовет его строительство и заболачивание акватории. Чтобы обеспечить необходимый водоток в предпроект были внесены изменения – специальные каналы. Моделирование позволило рассчитать характеристики каналов, при которых они успешно справятся со своей задачей.

Также по заключению специалистов института, учтено влияние на рассеивание стока с канализационных очистных сооружений в Ольгино. Водовыпуск очистных Ольгино находится на расстоянии 1,5 км от берега. Есть рекомендация для лучшего рассеивания воды увеличить протяженность водовыпуска до 3 км, но этот фактор и эта рекомендация никак не связаны с наличием или отсутствием искусственного острова.

В целом, практику использования намывных территорий в мире и, в частности, в Петербурге Сергей Семенов считает хорошей возможностью для развития территорий. По его словам, город всегда рассматривал такую возможность. В частности при разработке предыдущих версий Генплана северной столицы были концепции строительства как новых намывных территорий, так и островов. Естественно это должно вестись при условии соблюдения всех экологических обоснований и процедур. В заключение эксперт добавил: «Я, как проектировщик, не выделяю, какие проекты создания искусственных земельных участков лучше, какие хуже, однако проект «Зингер Девелопмент» концептуально интересен и вполне имеет право на жизнь».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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