В Петербурге полицейские купили лекарство для лечения сексуальной дисфункции

Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти купили 800 таблеток сердечно-сосудистого препарата для лечения сексуальных расстройств у мужчин. Ранее на препарат жаловались местные жители.

Продавец обещал, что таблетки не имеют побочных эффектов и прекрасно справляются с поставленной задачей. Он также заявил, что готов предоставить сертификат соответствия, который хранится в офисе. Однако документов, как и самого офиса, как оказалось, не существует.

«Продавец привлечен к административной ответственности за незаконное использование средств индивидуализации товаров, так как проданные таблетки имели форму идентичную форме аналогичного препарата известного бренда», – сообщили в полиции.

Изъятые таблетки направили на экспертизу. Не исключено, что контрафактный препарат может быть не столь безобиден, как уверял продавец.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 19.11.18

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