Глава Карелии нахамил в ответ на просьбу открыть детсад

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков ответил грубым отказом на просьбу местной жительницы Анны Власовой открыть детский сад в поселке Суоёки. В частности, глава региона посоветовал договариваться с бабушками, нанять няню, а также, чтобы «о ребенке отец его и деды думали». В конце диалога в соцсети он заявил, что к нему обращаться бесполезно, удалил переписку, а женщину убрал из «друзей», сообщает издание «7×7», в распоряжении которого оказалась копия переписки матери двоих детей с главой региона.

Диалог жительницы Карелии с губернатором состоялся во «ВКонтакте» в сентябре. Незадолго до этого в Суоёки закрыли школу и детсад. Анна Власова сообщила изданию «Руна», что ей нужно выходить из отпуска по уходу за ребенком, и она не знает, как поступить с двумя детьми пяти и полутора лет. В связи с этим она обратилась к губернатору, который заявил, что из-за одного ребенка до трех лет детсад открывать никто не станет.

«Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают», – написал глава региона. Кроме того, он предложил возить ребенка в город Суоярви, расположенный в 28 километрах Суоёки. На это Власова ответила, что обращаться к Парфенчикову бесполезно, потому она больше не сделает этого. «Конечно, бесполезно. Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают», – написал глава Карелии, удалил переписку и убрал Власову из друзей.

Жители поселка Суоёки направили обращение в Генеральную с жалобой на закрытие школы и детсада. Надзорное ведомство перенаправило обращение в районную прокуратуру, где на жалобу пока не ответили.

Напомним, Артур Парфенчиков занял кресло губернатора Карелии в сентябре 2017 года. До этого он более восьми лет возглавлял Федеральную службу судебных приставов России.

Петрозаводск, Иван Гридин

Петрозаводск. Другие новости 20.11.18

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