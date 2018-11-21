«Экспертное мнение» Валерия Цепелева в адрес «Залива островов» сочли выдумками дилетанта

Особенностью крупных городов является высокий градус деловой активности. Как правило, есть какой-то один район, в котором размещаются бизнес-центры, офисы крупных компаний и т.д. Это создает повышенную нагрузку на транспортную сеть и негативно влияет на экологию города.

В Санкт-Петербурге на данный момент деловая жизнь сосредоточена в историческом центре. Дореволюционные здания с уникальной архитектурой отданы на откуп коворкингам и оупенспейсам. Поэтому многие урбанисты сейчас возлагают большие надежды на два масштабных проекта.

Первый – это «Лахта Центр». Его строительство уже почти завершено. Второй пока находится в стадии разработки – это проект компании «Зингер Девелопмент» под названием «Залив островов». Он предусматривает создание в акватории Финского залива намывных территорий, на которых разместятся объекты жилой и коммерческой недвижимости.

Директор департамента консалтинга и оценки компании Maris|CBRE Кирилл Акиньшин уже дал ему положительную оценку. По словам эксперта, новый деловой центр будет привлекать большой объем людей и транспорта. Таким образом, нагрузка на другие районы Петербурга значительно снизится, пишет «Вестник Северо-Западного федерального округа».

Многие инженеры и экологи также одобряют появление островов. Однако находятся и те, кто начинает заранее пугать петербуржцев наводнениями. В частности, интернет-газета «Фонтанка.ру» отозвалась о проекте намывных островов резко негативно. Основным аргументом при этом стало исследование Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Местный Росгидромет под началом Валерия Цепелева проводил исследования в Невской губе по заказу Комитета по градостроительству и архитектуре. Он получил за работу 9,8 млн рублей, однако вместо обоснованного научного исследования преподнес городской администрации лишь сомнительное предсказание. Все выводы основываются только на общих данных, отмечает издание.

Чтобы точно предугадать последствия от намыва островов, нужно произвести сложные расчеты, проанализировать большой массив информации. А на это у Цепелева банально не хватает квалификации. Его профиль – географические науки и метеорология. Вопрос намывных островов выходит за рамки его компетенции. К тому же господин Цепелев с 2005 года не занимается научной деятельностью, а только административной работой. Видимо, этим и можно объяснить его странные публичные заявления.

«Вестник СЗФО» также обращает внимание, что буквально пару месяцев назад он напугал общественность, заявив, что приток воды из Ладоги в Финский залив на 30% превысил климатическую норму. Серьёзные исследователи только посмеялись над выводами человека, который 13 лет как перестал быть ученым. А кое-кто с сожалением отметил, что Валерий Юрьевич серьезно пристрастился к алкоголю, отмечает издание.

Чтобы угомонить смуту, внесённую сомнительным заключением Цепелева, к делу были привлечены другие эксперты. Повторное исследование провели специалисты отдела «Гидравлика, гидроледотермика и использование водохранилищ» ВНИИГ им. Веденеева. С помощью компьютерного моделирования они спрогнозировали сценарий возможного наводнения. Полученные результаты показали, что площадь предполагаемых намывных островов составит порядка 0,53% от площади огражденной защитными сооружениями акватории. Этот показатель не выходит за рамки допустимой погрешности, а значит, проект никак не повлияет на уровень подъема воды. «Залив островов» полностью безопасен для города.

При этом современный деловой центр, который появится в этом районе, принесет Петербургу большую пользу. Развитая транспортная сеть и инфраструктура поможет разгрузить исторический центр, сохранить уникальную архитектуру города, а также привлечь дополнительные инвестиции.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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