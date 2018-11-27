«Это что, мы готовимся к войне?»: В Петербурге школьников заставили писать отцу на фронт

Ученикам школы в Санкт-Петербурге выдали домашнее задание – написать письмо отцу на фронт. Родителей такая тема шокировала, некоторые из них решили бойкотировать домашнюю работу, недоумевая, зачем детям делать заготовки писем родным на случай войны.

О странном домашнем задании написала в «Живом журнале» научный сотрудник Российского института истории искусств Ольга Федорченко. «Все началось с того, что я услышала рыдания Александры. Так как выполнение домашних заданий в состоянии стресса не входит в мои планы по воспитанию психически устойчивого ребенка, я пошла выяснять, в чем дело. Оказалось, дано задание: написать письмо отцу на фронт!! После первых же строк и слов «совсем недавно ты был с нами, а сейчас на фронте», ребенок уронил ручку и зарыдал в голос», – пишет Федорченко.

Задание действительно есть в учебнике «Литературное чтение» для 4 класса, который рекомендован Министерством образования и науки России. В нем детям предлагается представить, что они ждут отца с фронта, и написать ему письмо.

«Кто, какой державный идиот придумывает такие темы для домашних заданий?! Это что, мы готовимся к войне?! Делаем заготовки писем родным?!», – спрашивает возмущенная мать.

По словам Федорченко, многих родителей тема домашней работы шокировала, некоторые сами написали письма за своих детей, другие решили выполнение задания бойкотировать. Впрочем, сама автор поста сообщила радиостанции «Говорит Москва», что не собирается жаловаться в органы власти.

Федорченко также опубликовала письма, написанные ее дочерью и другими учениками.

«Здравствуй, дорогой папа! Тебе пишет дочка Саша. Совсем недавно ты был дома. Помню, как мы с тобой играли, гуляли. А сейчас ты на фронте. Мы очень за тебя волнуемся и переживаем. Больше всего я хочу, чтобы ты вернулся целым и невредимым. Мы с мамой молим Бога о том, чтобы ты вернулся. Папа, зачем тебе эта война?! Вернись лучше к нам! Дома у нас все хорошо! Зачем тебе это нужно?! Еда у нас есть, все у нас хорошо. Мы с Никитой ходим в школу, мама ходит на работу и воспитывает нас. Я ненавижу тех людей, кто начал войну! Я хочу, чтобы все всегда жили в мире и были рядом, и не было войны... С любовью, твоя дочь Саша, мама и мой старший брат Никита!».

«Дорогой папа, мне так жалко, что ты на войне, потому что 90%, что тебя убьют, и 10%, что ты вернешься».

«Здравствуй, папа. Как ты себя чувствуешь? Скоро ли кончится война? Кто у вас готовит? Не подбили ли тебя фашисты? Как аппаратура на самолете или ты уже не пилот? А кто ты, если не военный летчик? Дома все хорошо. Кошка спит, попугай кричит. Я стараюсь учиться хорошо. Мы очень соскучились. Ты приедешь на каникулы? С любовью». За это письмо учитель поставил пятерку, отметила Федорченко.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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