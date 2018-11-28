По факту пожара на строящемся ледоколе на верфях в Петербурге возбудили дело

В Санкт-Петербурге по факту пожара на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Фото: СКР

Возгорание случилось в 19:00 27 ноября дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин», размещенном на территории АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Установлено, что пожар возник в помещении котельного отделения. В результате пламя охватило около 300 квадратных метров площади судна. Пожар был квалифицирован как третий ранг сложности.

В результате возгорания были повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование. На данный момент ущерб оценивается более чем в 1,5 млн рублей. Пострадал один работник предприятия, который госпитализирован с ожогами. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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