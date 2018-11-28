Стритрейсер, сбивший насмерть балерину Мариинки, останется на свободе

Уголовное дело в отношении Ивана Ярочкина, который сбил на пешеходном переходе заслуженную балерину Мариинки Ольгу Искандерову, прекращено решением Куйбышевского райсуда Петербурга. Обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб родственникам погибшей.

ДТП произошло в июне 2018 года на Невском проспекте, пишет 78.ru. 28-летний гонщик насмерть сбил 75-летнюю женщину. Так как у погибшей не было при себе паспорта, ее тело месяц пролежало в морге. Тревогу забили соседи балерины, они услышали мяуканье голодной кошки из квартиры пенсионерки.

Ярочкину инкриминировали причинение смерти по неосторожности. Ему грозило до пяти лет лишения свободы. Было доказано, что Искандерова начала переходить дорогу на зеленый свет светофора, однако по пути загорелся красный. Этот факт уберег стритрейсера от тюремного заключения.

Суд учел, что виновный в гибели балерины мужчина не был ранее судим, он также возместил родственникам погибшей моральный и материальный ущерб в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, Ярочкин заявил, что намерен и дальше помогать близким балерины. Дело было прекращено по примирению сторон.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 28.11.18

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