Под Петербургом мать до смерти забила четырехлетнего сына

В Ленинградской области 37-летняя мать насмерть забила четырехлетнего сына.

Тело избитого ребенка было обнаружено в квартире в поселке Барышево Выборгского района, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. По версии следствия, малыш скончался в результате тяжелой травмы головы.

По подозрению в расправе над мальчиком задержана его мать. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи подали в суд ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде ареста.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамары Литвиновой, мальчик жил с матерью. Женщина злоупотребляла спиртным.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. В ходе расследования гибели ребенка следствием «будет дана принципиальная оценка деятельности органам профилактики», говорится в сообщении ведомства.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 30.11.18

Соль по 300 за кг, капуста – 600: аналитики сравнили цены при госзакупках продуктов. / Россия закроет свободный проход иностранным военным кораблям по Севморпути. / В России хотят вернуть штраф для водителей, сбежавших с места ДТП. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»