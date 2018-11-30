РПЦ призвала власти Петербурга отдать ей здание Музея городской скульптуры

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова передать церкви здание Музея городской скульптуры. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат заксобрания города Максим Резник. Он приложил к своему посту фотографию письма священнослужителя.

«Опять, как и в 2015-м, РПЦ пытается выселить Музей городской скульптуры. Время собирать Комитет защиты Петербурга», – негодует Резник.

В письме митрополита говорится, что здание, которое является собственностью Санкт-Петербурга и закреплено за музеем, имеет особое значение для Александро-Невской лавры: до 1930-х годов в нем была старейшая двухэтажная Благовещенская церковь и проводились богослужения. Кроме того, там находится усыпальница Александро-Невской лавры. Священнослужитель в своем послании просит Беглова «оказать содействие в принятии долгожданного не только для Александра-Невской лавры, но и для всех верующих решения о передаче Благовещенского храма» в преддверии празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, которое будет отмечаться в 2020 году. Митрополит напомнил, что передача церкви здания музея была запланирована городскими властями в 2013 году «в рамках празднования 300-летия Александро-Невской лавры», но решение так и не было принято.

Со своей стороны директор музея Владимир Тимофеев сообщил в комментарии «Интерфаксу», что власти Петербурга направили ему проект распоряжения о передаче Благовещенской усыпальницы в пользование региональной епархии РПЦ. Однако в музее не видят возможности передачи здания церкви. По словам Тимофеева, закон не позволяет передать РПЦ помещение с музейными экспонатами. «По закону эти вещи передавать третьим лицам нельзя, можно только из одного музея в другой», – отметил он, указав, что церковь – «это все-таки общественная организация».

Тимофеев напомнил, что музейные экспонаты первого этажа – это более 70 захоронений с памятниками, которые представляют большую художественную и историческую ценность и входят в музейный фонд РФ «Мы что, должны раскапывать могилу Александра Суворова, чтобы перевезти на другое место?» – возмутился Тимофеев. «Как выламывать плиту на могиле Суворова? Мне непонятно, зачем это рушить», – отметил он. Вместе с тем Тимофеев подчеркнул, что музей никогда не выступал против проведения богослужений в Благовещенской церкви. «Порядка 30 богослужений в год проходит, мы не запрещаем. Но там помещение, в котором от силы помещается человек 30», – сообщил он.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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