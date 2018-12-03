Новгородский застройщик возвел на бюджетные деньги опасный для жизни дом. Возбуждено дело

В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве многоквартирного дома в городе Боровичи (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, в совершении преступления подозревают гендиректора ООО «СК Новый Город».

По версии следствия, глава компании, которая возводила многоквартирный дом на улице Транзитной в Боровичах, желая снизить затраты на строительство, допустил множественные нарушения строительных норм и правил, а также возвел дом из материалов с пожарно-техническими характеристиками, недопустимыми для возведения трехэтажных многоквартирных жилых домов. В результате жилые помещения были признаны непригодными из-за угрозы безопасности для жизни и здоровья граждан.

На строительство многоквартирного дома из бюджета было выделено более 22 млн рублей в рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилья». В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

Новгород, Иван Гридин

Новгород. Другие новости 03.12.18

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