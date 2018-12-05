В Ленобласти учителя пожаловались в прокуратуру на лицеистов из-за мемов

В Гатчинском лицее № 3 Ленинградской области учеников седьмого класса пригрозили отчислить за распространение в соцсетях мемов с изображением преподавателей. Более того, руководство школы обратилось в прокуратуру с требованием уголовного преследования детей по статье об оскорблении личности.

О конфликте рассказали родители учеников, сообщает «Инфо24». Школьники создали группу в соцсети «ВКонтакте», где разместили мемы с фотографиями учителей. Об этом узнали в лицее.

Мать одного из учеников вызвали в школу. «Я сначала подумала, что с учителем просто поговорить. Но оказалось, что там целый педсовет собрался. Шесть учителей, директор и психолог. Они все эти мемы на бумаге распечатали, разговаривали со мной в таком тоне ужасном. Говорили, что я не мать», – рассказала женщина.

Несмотря на извинения, принесенные родителями, педагогический совет принял решение обращаться в прокуратуру, руководствуясь уголовной статьей об оскорблении личности. Впрочем, в лицее не учли, что уголовное преследование детей до 14 лет возможно только при совершении тяжких преступлений, а сама статья 130 УК РФ утратила силу еще в 2011 году, и теперь оскорбление относится к административному правонарушению.

Тем временем, семьи уже посетили участковые, а родителей вызывали на комиссию по делам несовершеннолетних. Одного из учеников перевели в другое образовательное учреждение, остальные продолжают учиться в лицее.

В свою очередь в Минобразования региона заявили, что из-за картинок в интернете отчислить ребенка не могут. Кроме того, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области намерен вмешаться и разрешить ситуацию совместно с детским омбудсменом так, чтобы не пострадали интересы детей, их законных представителей и педагогов.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 05.12.18

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