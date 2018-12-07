Нарушений не выявлено: полиция не стала возбуждать дело после проверки фонда Сокурова

Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга завершила проверку фонда «Пример интонации» режиссера Александра Сокурова и не обнаружила нарушений в его работе. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по города и Ленобласти.

По итогам «всесторонней проверки фактов» вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, подчеркивается в сообщении. В полицейском главке отметили, что проверка проводилась по заявлению бывшего сотрудника фонда, который сообщил о возможном хищении денег, выделенных на производство видеопродукции.

О проверке фонда поддержки кинематографа Александра Сокурова стало известно накануне. Директора фонда Николая Янкина заподозрили в хищении бюджетных средств «с помощью подложных документов о понесенных затратах», сообщал телеканал RTVi со ссылкой на материалы полиции. Речь шла о субсидии комитета по культуре Питера в размере 3,6 млн рублей на производство фильма «Опыты». Полиция подтвердила проверку, отметив, что она проводится в связи с заявлением гражданина о возможных незаконных действиях фонда.

Сам Сакуров, комментируя ситуацию, рассказал, что проверка началась после того, как в марте 2018 года в полицию поступил донос от экс-сотрудника фонда. Режиссер раскрыл его имя – это инженер по обслуживанию съемочной техники Михаил Георгиевский. По словам Сакурова, этот человек занял деньги у него и фонда и не хотел их возвращать.

Он также отметил, что проверка его фонда началась после того, как на заседании Совета по культуре он задал президенту РФ Владимиру Путину вопрос об украинском режиссере Олеге Сенцове, осужденном за подготовку терактов в Крыму. «Я знаю, что особенно внимание ко мне началось после того заседания Совета по культуре, где я задал Президенту вопрос об Олеге Сенцове. Формально я не чувствовал никакого давления. Но когда началась ситуация с этим доносом, насколько я знаю, ФСБ активно подключилась к ней», – говорится в комментарии режиссера, опубликованном на странице «Остров Сокурова» в Facebook.

Позднее на информацию о проверке фонда «Пример интонации» отреагировал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он попросил региональный полицейский главк и прокуратуру «проверить возможное наличие провокации» против Сокурова, говорится в сообщении администрации Северной столицы.

По утверждению издания «Фонтанка», заявление Беглова не было случайным: он связался с МВД и прокуратурой после того, как о ситуации с проверкой правоохранителями фонда Сокурова узнал президент России Владимир Путин во время вчерашнего визита в Петербург и поручил Беглову разобраться в этой скандальной истории. Отмечалось, что уголовного дела по итогам проверки не будет.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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