В Петербурге школьник выстрелил в лицо мужчине в споре об итогах ВОВ

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении ученика 11-го класса. Школьник избил и выстрелил в лицо мужчине, с которым спорил об итогах Великой Отечественной войны.

Инцидент произошел 20 сентября, пишут местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 35-летний мужчина был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести с контузией правого глазного яблока второй степени, кровоизлиянием и ссадинами лица.

Как выяснилось, избил пострадавшего школьник из-за идеологических разногласий. Мальчик был участником неформального молодежного движения националистической направленности и поспорил с мужчиной. Когда конфликт разгорелся, ученик выстрелил в оппонента из сигнальной ракеты.

Школьника задержали в начале декабря и возбудили в отношении него уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 статьи 112 УК РФ). В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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