В Петербурге врач надругался над тремя беспомощными пациентками после операции

В Санкт-Петербурге анестезиолог-реаниматолог надругался над тремя пациентками, отходившими от наркоза. Одну из них он изнасиловал. Жертвами похотливого врача стали девятиклассница, 17-летняя студентка и 21-летняя девушка. Все они находились в беспомощном состоянии после операции. В отношении 58-летнего медика возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 131, п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера), сообщает Следственный комитет России.

Инцидент, по данным ведомства, произошел 19 декабря в «одном из государственных бюджетных учреждений здравоохранения». В каком именно, в СКР не уточняют. По информации петербургских СМИ, под следствие попал врач детского консультативно-диагностического центра «Ювента» на Старо-Петергофском проспекте.

Согласно версии следствия, анестезиолог поочередно совершил в отношении двух девушек, находившихся в палате после операций, насильственные действия сексуального характера, а третью изнасиловал.

С заявлением в полицию обратилась мать 16-летней девятиклассницы. Женщина рассказала, что ее дочь отходила после операции в палате пробуждения медцентра «Ювента», когда на нее напал и совершил в отношении школьницы насильственные действия сексуального характера.

Медика задержали на рабочем месте. Позже оперативники установили, что жертвами анестезиолога стали еще две пациентки, отходившие от наркоза.

В СКР отметили, что задержанного из-за ухудшения состояния здоровья поместили в медицинское учреждение, где он находится под охраной. Расследование дела продолжается.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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