Эксперт: Выдержка и такт Беглова разрешили эмоциональную проблему с обманутыми дольщиками в Петербурге

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился тет-а-тет с активисткой Аллой Андреевой, которая публично обратилась накануне за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, а также провел совещание с прокурором города и руководством комитета по строительству, чтобы решить проблему дольщиков. Как считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, в результате врио главы региона удалось минимизировать психологический накал в очень непростой ситуации с обманутыми дольщиками.

Сегодня Беглов провел совещание по проблеме обманутых дольщиками ГК «Город», о которой накануне на большой пресс-конференции президенту главе государства рассказала одна из них – активистка Алла Андреева. Вступив в борьбу за права дольщиков, женщина перенесла еще и личную трагедию – гибель мужа. Андреева связывает его убийство с их правозащитной деятельностью. Владимир Путин пообещал, что врио губернатора возьмет под личный контроль решение проблем дольщиков.

«Проблема непростая, многоуровневая. Подключаться должны разные инстанции и серьезно разбираться, – комментирует ситуацию Дмитрий Солонников. – Тем более, когда президент дает поручение разобраться. А если на ситуацию накладывается уголовное дело об убийстве, о котором мы вчера слышали, то внимание должно быть усилено в десять раз».

Власти Петербурга тянуть не стали. В пятницу, 21 декабря, Александр Беглов организовал совещание с участием прокурора города Сергея Литвиненко, главы комитета по строительству администрации города Леонида Кулакова, его заместителя Евгения Барановского, представителей компаний-застройщиков и обманутых дольщиков ГК «Город». Однако активистка Алла Андреева покинула встречу, заявив, что ей неприятно находиться с некоторыми участниками совещания. Она предпочла встретиться с Бегловым один на один. Такая беседа состоялась в тот же день, уже после совещания.

По словам Дмитрия Солонникова, психологическое состояние женщины можно понять.

«Понятно, что человек пережил смерть мужа. Ей очень тяжело. С кем- то может быть неудобно, с кем-то неприятно беседовать. Но в данной ситуации нужно проводить беседу, не хлопать дверью, не выплескивать эмоции, а беседовать, разбираться», – сказал эксперт.

«Беглов не хлопает дверью, а внимательно говорит с людьми, даже если люди сами хлопают дверью, но потом возвращаются. Он попытался максимально снять напряжение информационное и психологическое. Основную ответственность взял на себя. И тут надо сказать спасибо ему за выдержку, такт, готовность разрешать сложную ситуацию. Другим членам команды Смольного надо брать пример», – заключил Солонников.

После встречи тет-а-тет с врио губернатора Андреева сообщила журналистам, что «увидела понимание в глазах Беглова», и надеется, что ее проблемы и проблемы остальных дольщиков будут решены.

ГК «Город» начала строить несколько жилых комплексов в Петербурге в 2010 году. Но в 2014 году строительство остановилось из-за прекращения финансирования. Сегодня в реестре обманутых дольщиков – 1199 человек. Александр Беглов на встрече с Андреевой предложил несколько вариантов решения проблемы, а также сообщил, что в следующем году должны быть достроены 9 511 квартир в проблемных домах, в 2020 году – еще 855 квартир.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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