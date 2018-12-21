ЧП в Петербурге: загорелся склад пиротехники

Сегодня вечером в Санкт-Петербурге произошел пожар на складе пиротехники, который многие очевидцы приняли за фейерверк-шоу. В управлении МЧС города сообщили, пожару присвоен второй номер сложности, а площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.

Сообщение о возгорании в Химическом переулке поступило спасателям в 20:15. «Происходит горение металлического ангара размером 10х60 метров. Внутри предположительно находится пиротехническая продукция. Есть угроза распространения на прилегающий ангар 8х60 м, склад с мебелью», – сообщил представитель МЧС, передает «Интерфакс».

Спасатели уточнили, что угрозы распространения огня на жилые дома нет – расстояние до микрорайонов составляет порядка одного километра.

«Сведений о пострадавших не поступало. От территориальной подсистемы РСЧС работает 89 человек личного состава и 35 единицы техники, в том числе от МЧС – 60 человек и 28 единиц техники. Кроме того, к месту следует пожарный поезд», – уточнили также в МЧС.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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