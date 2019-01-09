Синяки и ушибы по всему телу: в Петербурге подростки избили девочку до больницы

В Санкт-Петербурге подростки избили 13-летнюю девочку до больницы.

По информации регионального полицейского главка, несовершеннолетние напали на школьницу и жестоко ее избили накануне вечером в подъезде дома по улице Освобождения в Красносельском районе Северной столицы.

В больнице у девочки диагностировали множество телесных повреждений: ушиб стенки живота, гематомы и ссадины области вокруг глаз, левого предплечья, спины, левого бедра и голени. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Полиция проводит проверку по факту госпитализации школьницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Поводом для нападения на девочку стал некий конфликт с подростками. Подробности не уточняются.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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