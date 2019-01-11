В аварии лесовоза с автобусом в Коми пострадали 22 человека

В Сыктывкаре 22 человека получили различные травмы в ДТП с участием пассажирского автобуса и лесовоза. Возбуждено уголовное дело.

Авария произошла на 4 километре автодороги «Сыктывкар-Троицко-Печорск». Грузовик с прицепом, груженным бревнами, при повороте не уступил дорогу рейсовому пассажирскому автобусу. В результате произошло столкновение, сообщает пресс-служба управления СКР по Республике Коми.

По последним данным, пострадали 21 пассажир автобуса и водитель, в том числе пятеро детей. В настоящее время восемь человек госпитализированы, из них шесть взрослых и два ребенка.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Отмечается, что водитель грузовика в течение года трижды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Расследование продолжается.

Сыктывкар, Служба информации РИА «Новый День»

Сыктывкар. Другие новости 11.01.19

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