Пропавший без вести россиянин вернулся домой через восемь лет

Гражданин России Максим Бахарев вернулся на родину после восьми лет скитаний по улицам столицы Эквадора. Возвращение россиянина стало возможным, благодаря эквадорской социальной службе.

Бахарев уехал из России восемь лет назад и был объявлен пропавшим без вести. Как рассказали РИА «Новости» в посольстве РФ в Эквадоре, у мужчины были проблемы со здоровьем, речь идет о психическом расстройстве. Вскоре он остался без средств к существованию и оказался на улице.

Через несколько лет бродяжничества россиянин попал в поле зрения эквадорской социальной службы. «Ему оказали помощь и выяснили, что он из России, обратились в консульство, консул сделал запрос по паспорту, после чего и подтвердилось, что он гражданин России», – сообщили в посольстве.

Дипломаты отыскали родителей Бахарева, которые оплатили возвращение сына домой. Мужчина приехал в Санкт-Петербург, где проживают его близкие.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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