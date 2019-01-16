Двоих жителей Петербурга обварило кипятком из-за коммунальной аварии

В Санкт-Петербурге прорвало трубу отопления. В яму с кипятком провалились несколько машин. Кроме того, ожоги получили два человека.

Авария произошла у дома 4 по улице Орджоникидзе в Московском районе города. Прорвало трубу диаметром 400 мм. В образовавшуюся яму провалились несколько автомобилей. В зоне поражения также оказались два жилых здания, в которых ограничили отопление.

По данным «Мойки78», которая ссылается на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в результате аварии пострадали два человека. Они были госпитализированы в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. «Компания обеспечивает всю необходимую помощь в лечении и реабилитации», – сообщили в пресс-службе, добавив, что гражданская ответственность за причинение вреда здоровью и имуществу застрахована.

Ремонтные работы были завершены к семи утра. Теплоэнергетики заменили шесть метров трубопровода, говорится в сообщении на сайте Теплосетей. «В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям спасателей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Немедленно покиньте место происшествия», – предупреждают коммунальщики.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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