При взрыве на химзаводе в Ленобласти пострадали четыре человека

В городе Кингисепп Ленинградской области на заводе произошел технологический взрыв. Сотрудников эвакуировали, четыре человека получили легкие ранения.

Взрыв произошел на заводе «Полипласт» в цехе на установке по сухому смешиванию бетона. После этого начался пожар. Как сообщили в областном управлении МЧС, площадь пожара составила 50 кв. м., пламя удалось быстро локализовать.

По последним данным, легкие травмы типа царапин и ссадин получили четыре рабочих. Людей успели своевременно эвакуировать, пишет «Интерфакс». «Ситуация под контролем. Еще раз все проверили, все списки. Все на месте, без вести никто не пропал. Людей (под завалами) нет», – сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, медики, полиция и служба экологического надзора. Отмечается, что угрозы химического заражения, вредных выбросов в атмосферу нет.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил на своей странице в соцсети, что по факту случившегося проводится доследственная проверки. «Идет разбор завалов. Режим ЧС не введен. Тяжело пострадавших и погибших пока нет», – написал глава региона.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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