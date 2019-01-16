В новгородской мужской колонии родилась девочка

В Новгородской области в исправительной колонии сотрудникам пришлось принимать роды у посетительницы, которая находилась на длительном свидании с осужденным.

Инцидент произошел 15 января, сообщили в пресс-службе областного УФСИН. Беременная женщина навещала своего супруга, когда у нее внезапно начались роды. Дежурный инспектор вызвал скорую помощь, а сам вместе с ответственным по учреждению помогал роженице принимать ребенка.

В результате женщина благополучно родила девочку весом около 2 кг и ростом 43 см, после чего мать и малышку увезли в один из родильных домов Великого Новгорода.

«Врачи скорой помощи отметили грамотные действия, быструю реакцию и смелость сотрудников ИК-7», – отметили в УФСИН.

Великий Новгород, Служба информации РИА «Новый День»

Великий Новгород. Другие новости 16.01.19

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