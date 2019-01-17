Два петербургских вице-губернатора ушли в отставку

В Санкт-Петербурге продолжаются кадровые чистки в правительстве. На этот раз сразу два вице-губернатора покидают свои посты – руководитель администрации Александр Говорунов и Константин Серов, отвечавший за проведение госполитики Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Фонтанка», решение об увольнении чиновников было принято 16 января, однако заявление об отставке по собственному желанию они подали значительно раньше. По данным издания, пост вице-губернатора, главы администрации и руководителя политического блока прочат Любови Совершаевой, о чем будет объявлено в ближайшие дни.

Александр Говорунов работает в правительстве Санкт-Петербурга с 2014 года. Он курировал работу администрации губернатора, комитетов по информатизации и связи, по печати и взаимодействию со СМИ, межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Более того, он заменял экс-губернатора Георгия Полтавченко, когда тот уезжал в командировки.

Константин Серов курировал работу администраций районов, комитетов территориального развития и молодежной политики, а также отвечал за взаимодействие городских органов власти с федеральными, проведение госполитики Санкт-Петербурга, госуправление в районах города.

Кадровые перестановки проводит врио губернатора Александр Беглов. В конце декабря он отправил в отставку двух вице-губернаторов – Михаила Мокрецова и Игоря Албина. В середине января были уволены руководители четырех комитетов правительства Петербурга.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 16.01.19

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