Пожар в Арбитражном суде Санкт-Петербурга локализован: спасены 100 человек (ФОТО)

Пожарные тушат возгорание в здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Пожару присваивалась высшая категория сложности – №1 БИС. Из здания эвакуировано 100 человек, сообщает Главное управление МЧС РФ по городу.

По информации ведомства, сообщение о возгорании в шестиэтажном здании арбитража по адресу: Суворовский проспект, 50 поступило в 09:35. первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место спустя 6 минут.

Горит Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, фото: телеграм-канал Readovka

Очаг пожара находится на пятом этаже: в помещении площадью 20 квадратным метров горит обстановка по всей площади, отметили в городском главке МЧС. На фото с места происшествия видно, как языки пламени и черный дым вырываются из окон одного из кабинетов суда. В 09:49 ранг пожара повышен до высшей категории – №1 БИС. В 10:16 пожарные локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение, после чего ранг пожара был понижен до №1.

Из здания эвакуировали 100 человек. Сведения о пострадавших пока не поступали. В тушении огня задействованы 62 человека личного состава и 19 единиц техники.

На пятом этаже арбитражного суда, где вспыхнул огонь, работают помощники судей, уточняет «Фонтанка». Из-за пожара Суворовский проспект частично перекрыт для движения транспорта.

Также сообщается, что в связи с произошедшим суд сегодня полностью приостановил работу и отменил все заседания.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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