Два мальчика изнасиловали 11-летнюю одноклассницу в школе Санкт-Петербурга

В школе Санкт-Петербурга двое учащихся надругались над 11-летней одноклассницей.

В полицию обратилась мать школьницы. По ее утверждению, инцидент произошел утром 17 января в средней школе на Фурштадтской улице. В заявлении женщины говорится, что двое мальчиков в помещении школьного спортзала «совершили насильственные действия сексуального характера» в отношении ее дочери, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Сотрудники полиции проводят проверку.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 22.01.19

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