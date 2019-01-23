Александр Беглов: Блокадники и жизнь города важнее участия в «политическом шоу»

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга сегодня, 23 января, прошло заседание, на котором присутствовал врио губернатора Александр Беглов.

Градоначальник приветствовал депутатов ЗакСа, отметив, что им всем предстоит большая и ответственная совместная работа по повышению уровня жизни петербуржцев. Также он представил кандидатуры на шесть постов вице-губернаторов города для согласования. Процесс утверждения претендентов подразумевает получение ими 26 голосов парламентариев.

Обновление кадров в петербургском правительстве продолжается. Беглов собирает новую управленческую команду, способную осуществить прорыв по всем сферам социально-экономического развития Северной столицы. В этом, по его словам, ему должны помочь «ближайшие соратники, единомышленники», которые родились и учились в Петербурге, а значит – осведомлены о проблемах и потребностях города.

Отказался поддержать кандидатуры, представленные градоначальником, известный городской популист – депутат от «Партии роста» Максим Резник. Критикуя кандидатов, он обвинил главу города в недостаточной верности Западу. В «политическом шоу» Беглов участвовать не пожелал, посчитав, что важнее уделить внимание блокадникам и решению городских вопросов.

Резник строит политическую карьеру на критике чужих решений. При этом он не выдвинул ни одной полезной для Петербурга инициативы. Забыл депутат и о том, что выбирать губернатора северной столицы будут жители города, а не парламентарии.

Градоначальник решил не тратить время на бесполезные дискуссии. Он проводит инспекционные проверки, смотры и совещания. Как отмечают эксперты, все кадровые решения Беглова направлены на создание эффективной команды управленцев, которые оправдают ожидания горожан.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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