В Ленобласти мужчина захватил в заложники бригаду скорой помощи

В Ленинградской области мужчина вызвал скорую помощь для своей жены, а когда медики прибыли, захватил их в заложники, угрожая ножом. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел ночью 4 февраля в поселке Мурино Всеволожского района, сообщили в пресс-службе областного управления СКР. 32-летний мужчина вызвал медиков для своей супруги. Между хозяином квартиры и медицинскими работниками произошел конфликт, тогда мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом, не выпускал из квартиры фельдшера и медбрата, незаконно лишив из свободы.

Медикам удалось выбраться из рук захватчика и сообщить о случившемся в полицию.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «г, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух или более лиц).

В настоящий время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 04.02.19

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