В комитете по здравоохранению Петербурга проводятся обыски

Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. Источники сообщают, что силовики проверяют информацию в рамках расследования дела о предоставлении жителям города льготных лекарств.

По данным «Фонтанки», сотрудники Следственного комитета проводят обыски на Малой Садовой, 1 с утра 4 февраля. В комитете по здравоохранению подтвердили информацию об оперативных мероприятиях, однако не смогли точно сказать, с чем связан приход оперативников.

Кроме того, под пристальное внимание силовиков попала компания «Петербургские аптеки».

Источник портала MR7.ru утверждает, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела по статье 293 УК РФ «Халатность». Собеседник уточнил, что правоохранители проверяют информацию о завышенном объеме поставок препаратов «Флударабин», «Иматиниб», «Тактролимус», «Интерферон бета 1-b».

Лекарства приобретались за счет бюджетных средств и якобы распределялись бесконтрольно. При этом новые заказы на поставку препаратов размещались без учета остатков.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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