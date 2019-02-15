В петербургском детсаду «яжмать» изрезала ножом голову оппонентке

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту поножовщины в детском саду. Между матерями двух воспитанников образовательного учреждения возник конфликт, который перерос в потасовку. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что дело возбуждено по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью» (ст.115 УК РФ).

По данным СМИ Северной столицы, инцидент имел место 5 февраля, однако заявления в полицию обе участницы конфликта 26 и 28 лет подали позже. Участницы потасовки обратились за помощью к медикам. У обеих были диагностированы ушибы, а у одной из них еще и резаные раны головы. Предположительно конфликт разгорелся из-за того, что одну из дам исключили из родительского чата в WhatsApp. Именно из-за этого разозлившаяся мать ударила оппонентку перочинным ножом несколько раз в голову.

Если вина наподдавшей будет доказана в суде, ей грозит наказание в виде штрафа и/или исправительных работ сроком до одного года, либо арест на срок до четырех месяцев.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 14.02.19

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