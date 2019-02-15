Беглов обезглавил три района Петербурга из-за отвратительной уборки снега

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел рабочее совещание с главами администраций 18 районов Санкт-Петербурга, в ходе которого устроил чиновникам разнос. Поводом стала отвратительная уборка снега в город.

Как сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы, градоначальник отметил, что от петербуржцев поступает много жалоб на деятельность районных администраций, многие недовольны и работой комитетов, и руководства города в целом. В связи с этим Александр Беглов принял решение о депремировании глав районов, председателей профильных комитетов правительства города и членов правительства.

Фото: администрация Санкт-Петербурга

По мнению Беглова, одной из проблем, мешающих оперативно решать стоящие перед городом задачи, является недостаток полномочий у районных администраций. «Нужно расширить полномочия администраций районов и местного самоуправления», – сказал он, добавив, что сотрудники администраций утратили обратную связь с жителями. «Нужно активно работать с населением. Все, что делает власть – делается для людей. Основной ваш адресат и ваш судья – жители ваших районов, поэтому очень важно учитывать их мнение в своей работе», – подчеркнул действующий глава города.

По итогам совещания Александр Беглов принял отставку главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой, главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина и главы администрации Центрального района Андрея Хлуткова.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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