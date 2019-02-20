В Петербурге 11 школьников оказались в больнице после пробы на туберкулез

В Санкт-Петербурге специалисты управления Роспотребнадзора по городу организовали проверку после того, как у 11 учеников 72-й школы проявилась необычная реакция на диаскинтеста (кожная проба для определения туберкулеза).

11 учеников школы №72 Калининского района Санкт-Петербурга почувствовали себя плохо после диаскинтеста, их доставили в ДГБ №1. После осмотра четыре ребенка остались в медучреждении под наблюдением врачей.

По результатам проверки Роспотребнадзора были выявлены нарушения требований к транспортировке и хранению имуннобиологических препаратов, следует из сообщения ведомства. В связи с этим управление Роспотребнадзора приняло решение приостановить использование диаскинтеста до выяснения обстоятельств произошедшего. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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