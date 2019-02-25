«Уважаемый Анна Михайловна»: в Петербурге чиновники поздравили пенсионерку с 850-летием

Жительница Пушкинского района Санкт-Петербурга получила поздравительную открытку с опечатками. Чиновники поздравили блокадницу с 850-м днем рождения и пожелали ей долголетия.

Фото поздравительной открытки было опубликовано в соцсети «ВКонтакте». Послание начинается в обращения, в котором перепутан пол адресата – «Уважаемый Анна Михайловна».

Далее Пушкинский муниципальный совет сердечно поздравляет пенсионерку. «850 лет – знаменательная веха в жизни человека», – говорится в открытке.

Под текстом стоят подписи замглавы округа Александра Ратиева и помощника депутата, чья фамилия на фото оказалась обрезанной.

Автор публикации отметил, что на самом деле его бабушке исполнилось 80 лет.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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